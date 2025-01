Una gran diferencia de opiniones en la Federación Salvadoreña de Fútbol provocó que cuatro miembros, pertenecientes al Comité de Competición, presenten su renuncia ante la Comisión de Regularización que comanda Rolando González.

Se trata de las salidas de Juan Rigoberto Cabrera Rodríguez, presidente del Comité de Competición, y los miembros Carlos René Bonilla, Nelson Sosa y Mario Yanes. Estas renuncias están relacionadas a la polémica aprobación que tuvo el Estadio Jorge Mágico González tanto en la pasada final que ganó Once Deportivo y el duelo que tuvieron Alianza y Cacahuatique el sábado 26 de enero.

El Comité de Competición fue el encargado de analizar si el estadio estaba autorizado para que pueda albergar partidos. No lo aprobó porque consideró que no cumplía con lo establecido, debido a que el estadio no contaba con una “valla perimetral que permita la separación de los graderíos con el terreno de juego“, según el Comité.

La situación ya venía tensa por la final del Torneo Apertura, pero lo que sucedió el pasado sábado en el Alianza-Cacahuatique fue lo que colmó la paciencia en el Comité de Competición. Por si fuera poco, Alianza ni siquiera tenía registrado al Mágico González como sede alterna, algo que se debe notificar con anticipación

El que terminó aprobando el estadio fue el Comité de Licencias, que insólitamente estaba de acuerdo con el Comité de Competición con que no se estaban cumpliendo las reglas. Pero de todas maneras decidió darle luz verde a Alianza. Además, le avisó al club paquidermo que debe solucionar esta valla perimetral para la próxima vez que lo utilice.

Ante esta aprobación, los miembros del Comité de Competición, junto al presidente, presentaron su renuncia y dejaron una carta: “Después de una profunda reflexión sobre la situación actual de este Comité de Competición, consideramos que nuestra independencia y autonomía en nuestras atribuciones y funciones se han visto limitadas, lo que ha generado una falta de motivación que puede afectar nuestro desempeño, compromiso y responsabilidades con la federación“.