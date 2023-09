Hoy, la Selección Femenina de El Salvador recibirá a Martinica por la segunda jornada de la clasificatoria a la Copa Oro W 2024. Las cuscatlecas tuvieron un gran debut en el Grupo B, goleando 3-0 a Nicaragua en Managua —primer triunfo en siete años ante las pinoleras— con tantos de Brenda Cerén (21′), Danielle Fuentes (29′) y Danya Gutiérrez (32′).

“Fue un buen partido. Me hubiera gustado no perder la pelota, pero estamos contentos por el resultado (…) No tuvimos juegos amistosos, lo que ha complicado un poco las cosas, pero estamos trabajando en resolverlo. Me gustan los amistosos, pero me gusta aún más entrenar, porque estamos construyendo una selección y necesitamos tiempo para desarrollar a nuestras jugadoras“, dijo Eric Acuña.

Recordemos que los líderes de cada grupo se quedarán con los tres boletos directos para el nuevo torneo de CONCACAF. De lo contrario, aquellos países que queden en segundo lugar deberán medirse contra los ganadores de sus respectivas zonas de la Liga B, en un repechaje por los tres cupos restantes en febrero del próximo año.

El Salvador vs. Martinica: cómo llegan las caribeñas

El conjunto martiniquense, por su parte, viene de perder 2-0 frente a Honduras en el Estadio Pierre-Aliker de Fort de France con un doblete de la jugadora Alejandra Puerto (6′ y 52′). Así las cosas, dejarán todo en Santa Tecla para seguir con chances de clasificar a la Gold Cup.

El Salvador vs. Martinica: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

El Salvador y Martinica se enfrentarán hoy, domingo 24 de septiembre, a las 17:00 horas de Centroamérica (18:00 de Panamá), en el Estadio Nacional Las Delicias. Dicho encuentro podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de los siguientes canales de TV y streaming.

