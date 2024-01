"El panorama no pinta bien": Diego Henríquez deja visión poco optimista de la Selecta sub-20

El ex director deportivo de la Federación Salvadoreña de fútbol, Diego Henríquez, dejó ver su preocupación por el futuro del seleccionado sub-20, el cual muy pronto tendrá compromisos a nivel regional. “El panorama no pinta bien” fueron las preocupantes palabras del ex dirigente, siempre atento al fútbol formativo cuscatleco.

El futuro de todo seleccionado mayor es, por supuesto, los seleccionados formativos, de los cuales se espera puedan surgir los futuros talentos que nutran al equipo mayor. Es por eso que muchas federaciones no escatiman en recursos para que sus conjuntos juveniles tengan procesos consistentes.

Tristemente esto no es lo que parece estar sucediendo en El Salvador, donde lejos de estar los conjuntos formativos pasando un buen momento están a la deriva total. De allí la preocupación del ex director deportivo con una situación que debe cambia cuanto antes.

La compleja situación de la selecta sub-20

El equipo juvenil salvadoreño tiene por delante en apenas unos pocos días el torneo de la UNACAF. Los jugadores ya deberían estar trabajando a fin de estar listos para tal compromiso, sin embargo hasta ahora reina el silencio absoluto. Aún no se sabe quién será el entrenador ya que Juan Cortés no fue confirmado oficialmente.

Por si fuera poco, el anterior director técnico Manu Torres se fue de vacaciones durante diciembre, y durante este tiempo no se hizo ningún trabajo ya que no dejó pero escrito ninguna indicación de lo el seleccionado debía hacer. Por supuesto, tampoco han tenido ningún amistoso de preparación.

Diego Henríquez se expresa en redes

El ex dirigente fue contundente en sus análisis: “Siguiendo con temas de selecciones juveniles. En 15 días inicia el @uncaf U19, los rivales de nuestra selección serán en el siguiente orden: Panamá, Honduras y Nicaragua”. Y luego agregó: “El torneo se jugará en CAR de Olimpia. Nuestra selección tiene 2 días de entreno y varias visorías abiertas”.

Finalmente, Henríquez concluyó recordando cómo fue la situación de la selecta previa al anterior torneo de la UNCAF: “Al último UNCAF se llegó con 7 partidos internacionales (incluida Copa Dallas), 6 meses de entrenos y un listado de 45 jugadores compitiendo por uno de los 20 puestos. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero el panorama no pinta bien para los nuestros”.