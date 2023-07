Después de haber terminado como el goleador del Clausura 2023, Dustin Corea decidió marcharse de Águila y ya entrena con el FAS. Su regreso ilusiona a los aficionados y ya empezó a mostrar su gran calidad en los primeros amistosos de pretemporada con los Tigres preparándose para el Apertura 2023.

En una entrevista que dio con el Güiri Al Aire, el mediocampista ofensivo reveló que estuvo a nada de convertirse en jugador de Alianza. Es más, detalló por qué se terminó cayendo su arribo a los Paquidermos en este mercado de pases de El Salvador.

“Lo de Alianza estaba un poquito avanzado, casi hecho. Pero creo que lo que sucedió y esa incertidumbre, fue una semana que ellos no me hicieron saber nada y pues ahí ya no se dio la llegada a Alianza y luego ya estaban las pláticas de FAS”, comenzó contando Dustin Corea ante la mirada de los periodistas.

Y agregó: “Con Águila iba a ser un poco difícil con la directiva, pero yo estaba contento con el grupo y con el cuerpo técnico y ahí es donde uno tiene que probar cosas nuevas, aunque para mí es la cuarta vez en el equipo, pero yo estaba con la directiva vieja, no la nueva“.

Para finalizar, se habló del recurrente dilema sobre en que posición jugará en el próximo torneo: “He platicado poco con el profesor, somos muchos, él va poco a poco averiguando dónde funcionamos mejor. Uno está en disposición en donde lo ponga el técnico”.