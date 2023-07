Un torbellino de emociones rodea a Christian Gil, quien se ha manifestado públicamente sobre su situación en FAS. El jugador expresó su disgusto con el técnico del equipo, afirmando que desde su regreso de la selección nacional, no ha sido considerado para formar parte del once titular. Esta revelación ha generado revuelo en el mundo del fútbol salvadoreño y ha dejado a los aficionados inquietos por el futuro del talentoso delantero.

La situación de Christian Gil es una encrucijada emocional, donde la decepción choca con la determinación. El jugador ha sido una pieza clave en el esquema del equipo, pero ahora enfrenta un desafío en su carrera que lo lleva a cuestionarse su rol y valor en el club. Sus palabras han resonado en la afición, quienes ven en él un referente y una esperanza de éxito.

“Este viernes, el técnico de FASme dijo que no iba a contar conmigo. La idea era seguir en las filas de FAS, pero desde que volví de la selección me tuvo fuera, nunca me dio la oportunidad y hasta el viernes me dijo que no iba a contar conmigo. pero ahora ya todos los equipos de primera división tienen llenos los cupos“, dijo Gil a Diario El Salvador.

“Me voy un poco descontento de FAS. Estaba mal físicamente, pero en este torneo podía jugar un poco más para demostrar. Le pregunté antes al entrenador Arias si contaba conmigo, pero me dijo que estaba probando a otros muchachos y medio que sí contaba conmigo. Pero el viernes me sacó del equipo. Estoy disgustado con él por la forma en que me saca. Por qué no fue claro desde hace un mes, desde un principio“, agregó.

Gil se mantiene enfocado en trabajar duro y demostrar su valía en cada oportunidad que se le presente. Su determinación es palpable, y ha dejado claro que luchará por recuperar su lugar en el once inicial y seguir aportando al éxito del equipo que lleva en el corazón.