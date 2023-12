La Selección de Fútbol de El Salvador atraviesa momentos de zozobra. A su pálido rendimiento en el campo de juego, con un 2023 que concluirá sin una sola victoria en su haber, así como un registro de ocho empates y nueve caídas en sus últimos 17 compromisos, se le suma la partida sorpresiva de su entrenador, el español Rubén de la Barrera.

Sumado a todo lo mencionado, hay que ponderar también lo que pasó fuera de las canchas: la salida de Hugo Pérez como presidente de la Fesfut, la comisión normalizadora y el peligro de ser suspendidos por la FIFA. Con los jugadores también hubo conflictos, algo que derivó en la renuncia de Eriq Zavaleta y Alex Roldán.

Bryan Tamacas, habitué en La Selecta y que actualmente milita en el Oakland Roots de la USL de los Estados Unidos, habló en El After respecto a su colega de Seattle Sounders y reveló que ha conversado con él respecto a una posible vuelta al combinado patrio. “Con el único que he hablado (entre los dos legionarios mencionados) de tema selección fue con Roldán“, mencionó.

“Hace poco me escribí con él. Le pregunté qué pensaba y él me dijo que es difícil. Le dije que lo pensara, que se diera la oportunidad de escuchar el proyecto (NdR: aclaró que la plática fue antes de la renuncia del español), de que viniera y, si no le gustaba, que tomara la decisión y dijera que no“, añadió el lateral derecho de 28 años.

En cuanto a su opinión sobre esta situación, el ex FAS y Alianza (entre otros) se explayó: “Te pones en el lugar de ellos, que vienen de otra cultura, de otra formación. No es que sean más que uno, pero uno es más guerrero y eso a veces es culpa de nosotros. Ellos también buscaban cosas por cambiar y llegaron un punto que se cansaron“.

Para ejemplificar esto último, mencionó lo ocurrido ante Canadá: “Dijeron que no iban a jugar, que se iban ir e incluso creo que ellos mismos se compraron el boleto. Para mí ellos no querían regresar y, si regresaron, no creo que haya sido por nosotros. Creo que fue por Hugo Pérez, que les habló“. Finalmente, el ex FAS y Alianza se refirió al vínculo que lo une tanto con Zavaleta como con Roldán: “Tengo muy buena relación con ellos y muy buena amistad, les gustaba comer Pupusas y, después de los partidos yo hacía por llevarles“.

¿Cuándo fue el último partido de Alex Roldán con El Salvador?

La última vez que Alex Roldán vistió la camiseta de La Selecta fue en la derrota por 3-2 ante Trinidad y Tobago, por la segunda jornada del Grupo A de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023-24. En aquella ocasión completó los 90 minutos.