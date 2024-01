Alianza FC e Isidro Metapán se enfrentarán mañana por la 3ª jornada del Torneo Clausura 2024 de la Liga Mayor de El Salvador. Ambas escuadras llegan en un momento similar, pues lograron ganar el fin de semana tras debutar con un empate y una derrota, respectivamente. Por lo que buscarán dar el salto a la cima, donde aguardan Municipal Limeño y Platense con 6 puntos.

Alianza vs. Metapán: ¿Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido?

El Estadio Cuscatlán —la Comisión Disciplinaria aún no definió si podrá asistir el público— albergará mañana, miércoles 24 de enero, desde las 15:15 horas, el encuentro entre Alianza y Metapán. La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del mismo estará a cargo de Canal 4 y la plataforma TCS Go!.

Alianza vs. Metapán: ¿Cómo llegan los capitalinos?

Los dirigidos por Jorge “Zarco” Rodríguez están de buen semblante tras imponerse 1-0 a Águila con gol de Óscar Rodríguez. Un triunfo más que especial, pues se redimieron de la caída 1-0 ante Once Deportivo frente al campeón nacional, al que no podían vencer desde 2021, y en su regreso al Cuscatlán, aunque en condición de visitante.

“Metapán está mejor que nosotros, con 4 puntos y tenemos la oportunidad de revertir la situación”, dijo el estretaga sobre el próximo rival, al cual podrá enfrentar con Mario González ya disponible: recordemos que el guardameta disputó el amistoso de La Selecta con el Inter Miami de Lionel Messi.

Alianza vs. Metapán: ¿Cómo llegan los metapanecos?

El conjunto del argentino Julio Zamora comienza a dar la pauta de que está para ser protagonista en este torneo. Después de rescatar un empate 1-1 con FAS en el derbi santaneco, los Jaguares sumaron su primer gane en el “Calero” Suárez: fue un contundente 2-0 frente a Fuerte San Francisco gracias a los tantos de Alejandro Henríquez e Isaac Esquivel.

Post juego, el ex ayudante de Marcelo Bielsa aseguró: El equipo se comportó como uno espera. Fuimos justos ganadores. Lo hicimos bien. Me parece que vamos por un buen camino. Me gustó todo. La clave estuvo en no bajar nunca los brazos. La gente tiene que saber que se va a encontrar con un equipo que va a entregar todo”.

Último partido entre Alianza e Isidro Metapán

Alianza e Isidro Metapán midieron fuerzas por última vez el 18 de noviembre, en la anteúltima fecha del Apertura 2023. En aquella ocasión, fruto de los tantos de Guillermo Stradella (21′), Diego Gregori (53′) y Jonathan Esquivel (71′), los Caleros ganaron 3-1. El tanto de los Albos lo hizo Ezequiel Rivas (50′).

