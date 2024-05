Águila vs. FAS: hora y canal del clásico de hoy, 9 de mayo | Liga Mayor de El Salvador

CD FAS recibirá a CD Águila por la ida de los cuartos de final de la Liga Mayor de El Salvador. Será el segundo clásico nacional que jugarán cinco días después de haber igualado 0-0 en la última fecha del Torneo Clausura 2024, aunque esta vez habrá mucho más en juego: la serie abrirá en Santa Ana y cerrará en el Barraza porque los vigentes campeones quedaron mejor ubicados en la tabla.

¿Cuándo juega FAS vs. Águila por los cuartos de final de la Liga Mayor de El Salvador?

FAS y Águila se enfrentarán hoy, jueves 9 de mayo, a las 7:30 p.m. de El Salvador (5:30 ET de Estados Unidos). La cita será en el Estadio Óscar Alberto Quiteño, donde impartirá justicia el árbitro Germán Martínez.

¿En qué canal y dónde ver a FAS vs. Águila?

La ida de los cuartos de final entre FAS y Águila será transmitida EN VIVO y ONLINE en suelo salvadoreño por el Canal 4 TCS.

El Salvador: Canal 4 y TCS GO

Canal 4 y TCS GO Estados Unidos: TCS GO (suscripción)

¿Cómo llega el Club Deportivo Águila?

Para los dirigidos por Ernesto Corti, el 0-0 con FAS fue su sexto partido consecutivo sin derrotas en el cierre de la temporada 2023/24 —a pesar de ello, se erigieron como los líderes de la misma, con un total de 82 puntos—. Previamente, habían derrotado 4-2 a Santa Tecla, 3-1 a Dragón y empataron 1-1 con Platense.

“Lastimosamente, ese partido del fin de semana fue por la última fecha, no tuvo el mismo sentido para nosotros, siento que no se jugó con más ganas. No sé el porqué, pero ya en los cuartos de final será distinto (…). Vamos a ser más agresivos“, le dijo el goleador de Águila, Carlos Salazar, a El Gráfico.

(Foto: EDH / Jorge Reyes)

¿Cómo llega el Club Deportivo FAS?

El equipo de Richard Preza buscará regresar a la senda del triunfo luego de cerrar la fase regular con tres empates 0-0 al hilo frente a Once Deportivo, Alianza y Águila, los cuales le impidieron entrar a la Copa Centroamericana por la tabla acumulada. De modo que solo les queda ganar el Torneo Clausura para clasificar.

“Todo el torneo pasado y el inicio de este nos costó mantener el cero atrás, estos últimos partidos (cinco en total) lo hemos logrado, pero creo que hay que aprovechar las oportunidades claras a gol porque son varias y las estamos fallando“, aseguró Rudy Clavel, capitán y defensa de FAS.

Historial de FAS vs. Águila en semifinales de la Liga Mayor

Esta será la séptima semifinal que protagonizarán FAS y Águila desde que se instauró el formato de torneos cortos en el país, en 1998. Y los santanecos son quienes llevan la delantera al ganar cuatro series, mientras que los migueleños se impusieron en las dos restantes.

Clausura 1999

Ida: Águila 2-2 FAS

Vuelta: FAS 1-0 Águila

Marcador global: FAS 3-2 Águila

Apertura 1999

Ida: FAS 2-3 Águila

Vuelta: Águila 1-2 FAS

Marcador global 4-4, pero avanzó Águila por su ubicación en la tabla

Clausura 2002

Ida: FAS 2-1 Águila

Vuelta: Águila 4-4 FAS

Marcador global: FAS 6-5 Águila

Clausura 2004

Ida: Águila 2-3 FAS

Vuelta: FAS 1-0 Águila

Marcador global: FAS 4-2 Águila

Apertura 2014

Ida: FAS 0-0 Águila

Vuelta: Águila 1-0 FAS

Marcador global: Águila 1-0 FAS

Apertura 2022