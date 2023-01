Eduardo Lara, entrenador de Alianza, habló sobre la conformación del plantel para el Torneo Clausura 2023 del torneo de El Salvador, en el que admitió que todavía hay líneas que están expuestas, entre esas la de los laterales, es por eso que se ha intentado contratar aAlexander Larín y Bryan Tamacas, aunque es complicado debido al tema presupuestario.

"Siempre piensa uno en ir más allá de lo que uno tiene. Tenemos competencia internacional y la liga y todo el que llegue a sumar siempre será bienvenido. La falencia que tenemos o preocupación es en los laterales. No ha habido esa total claridad en cuanto a estos dos jugadores, indudablemente que conocemos sus condiciones y características, pero soy la persona que recomiendo que da los nombres de los jugadores", dijo Lara

"Hay lineamientos en la parte económica que no me puedo saltar. Alianza tiene un presupuesto y no se puede salir uno, y si no se puede hay que buscar otros mercados. Son dos grandes jugadores, sé lo que pueden aportar, pero también tenemos que mirar la parte de ellos, lo que han querido manifestar en su momento, de querer estar en Alianza, pero todos tenemos que poner un granito de arena para que estos detalles lleguen a buen puerto", agregó.

De no poder hacerse de los servicios de los experimentados, el técnico aseguró que se cuenta con los jóvenes: "Estamos trabajando con los chicos de la reserva que estamos llevando al equipo profesional. No es de llegar y tirarlos a la caldera para que se vayan a quemar, es un proceso que hay que iniciar con ellos y que se les pueda dar la oportunidad".

Los paquidermos se encuentran en la parte final de sus entrenamientos, este fin de semana jugarán un amistoso ante Vendaval de Apopa de la Segunda División, previo a su debut en el Clausura 2023 que arrancará el domingo 28 de enero.