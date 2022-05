Seattle Sounders de la Major League Soccer se proclamó campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf 2022, luego de imponerse con un categórico 3-0 a Pumas en el juego de vuelta y con un global de 5-3 rompió con un dominio de clubes mexicanos que tardó casi 16 años y ahora tendrá la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA.

Por otra parte, el salvadoreño Alex Roldán también hizo historia, porque se convirtió en el primer salvadoreño en ganar el nuevo formato de la Concachampions, también será el primero que se estrene en el Mundial de Clubes si continúa en el club y es el segundo que alza un título de la Concacaf, el primero fue Mauricio Cienfuegos en el 2000 cuando militaba en el Galaxy.

Los goles

El partido estuvo bastante parejo hasta el primer gol del Sounders, cuando al minuto 44, un balón le quedó a Xavier Arreaga dentro del área, luego observó al peruano Raúl Ruidíaz que ayudado del desvío de un defensor hizo el 1-0 , que causó la locura en el Lumen Field y que ponía el 3-2 momentáneo en el global.

Para la segunda parte, los mexicanos se lanzaron al ataque en busca del empate y al minuto 80, cuando más espacios habían, lo aprovechó Nicolás Lodeiro para contragolpear y luego con un pase en diagonal asistió a Ruidíaz para hacer el 2-0 y el 3-0 final llegó al 88, por intermedio de Lodeiro que aprovechó un rebote para mandar el balón al fondo.

The Sounders y Alex Roldán hicieron historia en la Concacaf, porque desde el 2000 un equipo de la MLS no ganaba el certamen y será el primero que logre disputar el Mundial de Clubes, que por el momento todavía no tiene fecha para disputarse.