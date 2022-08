El fútbol salvadoreño sigue exportando jugadores de calidad hacia el extranjero y en esta oportunidad fue el turno para Ronald Arévalo, futbolista que se destacó en el Premundial de Concacaf Sub-20 con la Selección de El Salvador. De manera oficial el extremo salvadoreño deja el fútbol en Finlandia para irse a los Estados Unidos.

De esta manera Ronald Arévalo se convierte en nuevo jugador del New York City FC II de la MLS NEXT Pro y tas su paso por Dinamarca y Finlandia. Esto se hizo posible gracias a que el futbolista se destacó en el Premundial de Concacaf con la Selección Sub-20 de Concacaf. Además, también ya había tenido una experiencia con el Cedar Stars Rush de la USL League Two en la cuarta división de Estados Unidos. Esto ayudará en su etapa de adaptación.

Ronald Arévalo: rumbo a Estados Unidos

La última experiencia para Ronald Arévalo a nivel de clubes fue el Oulun Työväen Palloilijat de la tercera división finlandesa, institución con la que estaba a préstamo hasta finales de 2022. Con 19 años ahora buscará reubicar su carrera en el balompié de los Estados Unidos con el New York City II.

Si bien es cierto que la MLS NEXT Pro puede significar una liga menor, es una oportunidad para que los jóvenes puedan destacarse y escalar en el futuro. Así es el caso del guatemalteco Ordóñez. Además, Ronald Arévalo podrá competir para llegar al primer equipo de los ‘Celestes’. Cabe recordar que NYCFC es el defensor al título en la liga norteamericana y actualmente es tercer lugar en la Conferencia Este.