Nathan Ordaz le puso fin a la puja entre El Salvador, Estados Unidos y México por tenerlo entre sus filas. La joven promesa de Los Ángeles FC (MLS), nacida en suelo estadounidense pero de madre salvadoreña y padre mexicano, finalmente se decidió por el Tri. De modo que quedó a la espera de un llamado oficial de dicha selección para disputar el Premundial Sub-20 de la CONCACAF. Decisión que no tomó desprevenido al estratega de la Selecta, Hugo Pérez.

"El caso de Ordaz me deja tranquilo. Es mejor que un jugador te diga que escogerá a otro país en lugar de estar esperando y esperando. Yo siempre he dicho que vamos a ser pacientes, no voy a forzar nada. El que quiera la oportunidad ahí va a estar para él, se le dará. En su caso lo querían tres países y debía tomar una decisión. No me extraña que él haya tomado esa decisión", le aseguró el timonel a Diario El Salvador.

Recordemos que el atacante de 18 años había integrado el plantel de la Azulita que terminó subcampeona de la Dallas Cup en abril. Aunque también fue citado a campamentos Sub-20 de Estados Unidos y México, este último en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol. "Quizá Estados Unidos no lo quiso. Entiendo que su prioridad era Estados Unidos, pero es una decisión personal y se le respeta. Se le desea lo mejor", aseguró Pérez.

Díaz atrás, cuando Ordaz hizo oficial su decisión de representar a México, también tomó la palabra Diego Henríquez, director deportivo de la FESFUT. "Esto es normal y es así. Se tiene que valorar que estuvimos en las opciones para que él tomara la decisión. Estuvimos en el mapa de él y fuimos la primera selección que lo convocó. Así habrá jugadores que se deciden por nosotros o que los vamos a perder", dijo, poniéndole punto final al tema en diálogo con Güiri Güiri.