Jamaica, ya sin posibilidades de clasificar a Qatar 2022, recibirá a El Salvador este jueves 24 de marzo. Será un partido importante para ambas selecciones que ya tienen su cabeza en el Mundial 2026, pese a que la Selecta tiene todavía una mínima chance de poder estar en la próxima cita mundialista.

En la previa al encuentro de mañana, el entrenador de los caribeños se refirió al combinado cuscatleco. Paul Hall tuvo muchos elogios para el equipo dirigido por Hugo Pérez y demostró que los estuvo siguiendo durante la realización del octagonal. Otra demostración de que los salvadoreños dieron que hablar durante este torneo.

"Los vamos a respetar porque sabemos que saben jugar bien, debemos respetar a nuestros oponentes y la mejor forma de hacerlo es haciendo buen fútbol y ponerlos incómodos. Obviamente quiero un triunfo, pero quiero que los jugadores hagan un buen desempeño hacia los aficionados”, declaró el DT.

Luego, se refirió duramente sobre algunos futbolistas que no priorizaron a Jamaica: “Esto es de compromiso, pero no quiero hablar de las razones por la que algunos jugadores están decepcionados. Solo podemos tener jugadores que quieran estar acá y que estén comprometidos al proyecto. No llamaré a alguien que no ponga a Jamaica primero”.

Para finalizar, Hall toma estos tres partidos para ver jugadores y prepararse para las próximas competiciones continentales: "Es importante que estos jugadores vayan en el proceso y finalicemos estos partidos de buena manera y utilizarlos como plataforma. Los resultados son importantes, pero estamos de acuerdo que tenemos que ir más allá de la Nations League, Copa Oro. Tenemos que sacar estos partidos para sentarnos y hablar porque se tiene que hacer un trabajo enorme para planificar el futuro".