Una buena noticia ha llegado para el defensor de 29 años, Eriq Zavaleta, quien se ha convertido en nuevo jugador del LA Galaxy en la MLS. El mismo entrenador del equipo estadounidense, Greg Vanney, confirmó la incorporación del futbolista salvadoreño, quien anteriormente defendía los colores del Toronto FC. Con este gran paso, Zavaleta llega a un club más grande y con el objetivo de pelear por el título de esta temporada en la Major League Soccer.

A través de una entrevista con Pase Filtrado, Greg Vanney afirmó lo siguiente: "Eriq Zavaleta está en el proceso de finalización (de su contrato con LA Galaxy). No sé si estará listo esta semana contra New York City FC, pero espero que podamos hacer algo para tenerlo disponible las próximas semanas", sentenció el estratega del LA Galaxy.

¿Cuál es el valor de Eriq Zavaleta?

Eriq Zavaleta actualmente tiene un valor en el mercado según Transfermarkt de 475.000 €. Este será el equipo de mayor relevancia para la carrera del defensor salvadoreño. Experiencia que también podrá ser trasladada a la Selección Nacional de El Salvador, más allá de la situación actual en las Eliminatorias de Concacaf, es un paso importante para Eriq.

Recordemos que el inicio de temporada para Los Angeles Galaxy no será un camino color de rosas, ya que tan solo la primera semana recibirán al New York City FC, vigente campeón de la MLS. El partido se efectuará el domingo 27 de febrero en la cancha del Dignity Health Sports Park a las 17:00 horas, ET. Habrá que esperar cómo se terminan de resolver los últimos movimientos para que se haga de manera oficial el fichaje de Eriq Zavaleta por los Angeles Galaxy.