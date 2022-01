Un partido bastante complicado les espera a Enrico Dueñas y a la Selección de El Salvador el día de mañana cuando tengan que visitar a Estados Unidos por la novena jornada de las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final. Sin embargo, además de enfrentar a un rival complicado y el segundo mejor en esta clasificación, hay otro obstáculo: el clima. Sí, el partido se disputará en el Lower.com Field, estadio del club Columbus Crew de la Major League Soccer, en donde se espera temperaturas muy bajas y para quien no esté acostumbrada a ellas, será bastante incómodo.

Enrico Dueñas está llamado hacer el presente y futuro de la Selección de El Salvador y si bien sabe que actualmente no están pasando por un buen momento, es importante que comiencen a conectar ideas y establecer bases para todo lo que vendrán en La Selecta durante todo el 2022 y los siguientes años. En la previa de este encuentro ante Estados Unidos, el futbolista hizo referencia al nivel de los estadounidenses y cómo debe manejarse este partido en condiciones climáticas atípicas.

"Todos sabemos que Estados Unidos es un buen equipo, con buenos jugadores, pero yo me enfoco en mi equipo y en lo que pueda hacer yo y mis compañeros. Espero que podamos hacer un buen encuentro. Cuando era pequeño me tocaba jugar con este frio en Holanda. Este año no, pero ya me ha tocado. Por supuesto que es frío, pero ya en el campo te olvidas de todo y te concentras en el partido", afirmó Enrico Dueñas.

"Nuestro objetivo es el 2022, nunca nos vamos a rendir. Y el 2026 es nuestro siguiente objetivo, llegar a ese Mundial. La mentalidad es buena, estamos acompañados por un buen cuerpo técnico que tiene bien claros los objetivos y que buscan soluciones para ganar los partidos. El equipo tiene jugadores de experiencia que ayudan a los más jóvenes", sentenció Enrico Dueñas para El Gráfico.

La Selección de El Salvador actualmente en la tabla de clasificación de las Eliminatorias de Concacaf en el Octogonal Final, se encuentra en la séptima posición (penúltimos) con seis (6) puntos en ocho jornadas disputadas. Tan solo ha podido conocer la victoria en una oportunidad. Además, también registra tres empates y cuatro derrotas. Si los salvadoreños todavía quieren mantener esperanzas de ir a Qatar, tendrán que sacar un resultado positivo en tierras estadounidenses.