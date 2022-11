Un sismo de magnitud 6,0 en la escala de Richter sacudió a El Salvador este último miércoles por la noche. Según los reportes, fue a las 22:26 (hora local) y tuvo como epicentro el océano Pacífico, a 37 kilómetros de la playa Mizata en el departamento de La Libertad, con una profundidad de 41 kilómetros.

Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente (MARN), la zona donde más repercutió este hecho fue en la costera, aunque mediante el uso de las redes sociales los habitantes de los 14 departamentos que componen la nación señalaron haber sentido (en mayor o menor grado) el movimiento.

Nayib Bukele, presidente del país centroamericano, publicó en su cuenta de Twitter que no hubo daños mayúsculos tras este acontecimiento. "Todas las unidades militares reportan cero novedades. Puestos de policía no reportan novedad. La costa sin novedad. Carreteras principales sin daños. Aparentemente el sismo no ha causado daños, gracias a Dios. Seguimos monitoreando", expresó.

Qué es un terremoto y cuándo se considera que lo es

Un terremoto, también llamado temblor de tierra o movimiento telúrico, es la sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre. La misma se puede producir de varias maneras, aunque las más comunes son las fallas geológicas, la fricción en el borde de las placas tectónicas o procesos volcánicos.

Si bien los términos "sismo" y "terremoto" son sinónimos, en el lenguaje común se suelen distinguir por el daño tanto humano como material. Si hubo víctimas o grave repercusión en edificaciones o caminos, se suele usar el segundo término; si pasa lo contrario, como en este caso, se emplea el primero.

¿Cómo activar alerta sísmica en mi celular?

Los celulares de Android cuentan con sismógrafos. Esto le permite al usuario poder saber que tan lejos (o cerca) se encuentra del epicentro, por lo que podrá realizar maniobras de resguardo.

Para quienes posean móviles del mencionado sistema operativo, los pasos a seguir son:

Abre la app de "Configuración".

Presiona "Seguridad y emergencia Alertas de terremotos". Si no encuentras Seguridad y emergencia, presiona Ubicación Avanzada Alertas de terremotos.

Desde allí, ya puedes activar y desactivar las alertas.

Google también posee un sistema similar, mediante el uso de notificaciones. Para poder activarlo, las instrucciones son: