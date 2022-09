El futbol de Centroamérica últimamente se ha reforzado con futbolistas mexicanos, quienes han tomado la decisión de salir de su país debido a que su nivel no ha sido esperado, uno de ellos es Luis Ángel Mendoza, quien tomó la oportunidad de ir a El Salvador, específicamente al FAS.

Mendoza fue uno de los refuerzos de los tigrillos para el torneo apertura 2022, apenas debutó en la segunda jornada en el triunfo de 1-0 ante 11 Deportivo y el futbolista dejó varios destellos de su desempeño, ganándose los elogios de propios y extraños. Aunque en su país esto no fue tomado de una manera esperada.

Algunos medios de comunicación mexicano dieron la noticia del debut del nuevo jugador, incluso TV Azteca título: “En El Salvador califican a “Quick” Mendoza como jugador de clase Mundial", algo que sin duda generó comentarios de asombro, pero en especial de burlas contra los seguidores fasistas.

De la nota surgieron varios comentarios sobre los hechos por los aficionados tigrillos: "Así se burlan de nosotros los argentinos, con el tronco de Funes Mori que vamos a llevar al mundial", expresaron. Otros comentarios mencionaron: "El futbol del Salvador es de un nivel bajo, inclusive para C. América. No se puede comparar con el de México", "No cabe duda que es una liga tan mediocre, consideran un jugador mediocre como estrella de su equipo", "En tierra de ciegos, el tuerto es rey".

Por el momento, el delantero mexicano acumula dos encuentros con el conjunto de FAS, pero todavía no ha disputado los 90 minutos, esto tomando en cuenta que acaba de fichar por el equipo y no tuvo todo el tiempo de pretemporada tras la incertidumbre en la que estuvo el futbol de El Salvador.