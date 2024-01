“Yo no vendo humo, otro entrenadores sí”: las duras palabras de Douglas Sequeira

El nuevo entrenador de Puntarenas FC; Douglas Sequeira, habló en conferencia de prensa en relación al gran desafío que tiene por delante con un equipo al cual debe cambiarle completamente la cara. Allí dejó una frase que no pasó desapercibida al resto de la prensa: “Yo no vendo humo, otro entrenadores sí”.

Está claro que hay mucho que cambiar en Puntarenas FC para este Clausura 2024. En el Apertura 2023 se terminó dando casi todo lo que podía salir mal: el equipo no pudo estar entre los clasificados a fase final, 3 puntos por no cumplir la regla sub21 al no sumar los 1,440 minutos y quedaron entre los últimos.

Y lo que empezó mal podría terminar incluso peor ya que actualmente y con esa dolorosa quita de puntos, quedaron con un total de 18, sólo 3 más que Municipal Grecia, quien ocupa el último lugar, y 1 más que Pérez Zeldón los penúltimos. Una situación poco más que delicada.

Las declaraciones en conferencia

El entrenador comenzó hablando de la situación del plantel y los refuerzos: “Estoy muy contento, los refuerzos que he pedido me los han traído, ahora lo que queda es potenciar la planilla y posicionar bien a Puntarenas, en casa nos tenemos que hacer fuertes, el campeonato pasado se perdieron 6 juegos de local, en eso hay que mejorar”.

Luego continuó diciendo en relación a su proyecto: “Yo no vendo humo, hay entrenadores que venden humo, yo soy más de cancha, yo a la directiva de Puntarenas no les vendí humo, yo les dije que iba a trabajar pero necesito que el grupo crea en lo que yo voy hacer y si el grupo cree en lo que hago lo demás viene en el terreno de juego”.