"Yo lo pedí": Leo Menjívar sorprende a Alajuelense y Alianza al hablar de su futuro

Desde que la Liga Deportiva Alajuelense decidió quedarse con la ficha de Leonardo Menjívar, nunca le dieron muchos minutos. Al poco tiempo de estar en la Liga, lo terminaron enviando a préstamo a Alianza de El Salvador.

Cuando debía regresar al conjunto costarricense, Alexandre Guimaraes decidió que se extienda su cesión. Ahora en diciembre, los directivos manudos deberán definir si se le renueva el contrato o si se termina convirtiendo en agente libre.

En este contexto, Leo Menjívar habló con Bazucabac y dio fuertes declaraciones acerca de su futuro. Con todo como es su tema contractual con Alajuelense y lo que puede pasar ahora que deben sentarse con los directivos a renovar su vínculo.

¿Qué dijo Leo Menjívar acerca de su futuro?

“Por ahora no sé (sobre si volverá a Alajuelense), estoy concentrado en Alianza y al final del torneo voy a saber cualquier cosa“, comenzó declarando Leonardo Menjívar ante la consulta del periodista.

Luego, declaró: “Yo pienso que mi contrato en diciembre vence con ellos y ya no tenga nada que ver con ellos (Alajuelense). Hay una opción de poder renovar si ambos queremos, ahí decidiremos”.

Tras esto, fue bastante claro sobre su posible salida de Alajuelense: “Quedo desligado, tengo opción para renovar si se quieren de las dos partes. Mi relación con Alajuelense fue muy buena, con los compañeros, la junta directiva me quería bastante y no quería que me fuera. Yo fui el que pedió irme a préstamo y me salió Alianza“.

¿Hay posibilidades de que Menjívar siga en Alianza?

Esto respondió el juvenil acerca de la posibilidad de continuar un tiempo más en los Paquidermos: “Hay pláticas sobre renovar en Alianza. Todavía no hay nada, cuando termine el torneo voy a ver eso”.