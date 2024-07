Se han vivido días tensos entre Saprissa y Alajuelense a raíz de la no sanción a Mariano Torres, quien empujó al juez de línea William Chow en la final de la Recopa 2024. Desde entonces, abundó el fuego cruzado entre protagonistas de ambas instituciones y hasta Herediano se involucró en la polémica.

Ciertamente, la voz cantante en el asunto la llevaron Gustavo Chinchilla, gerente general de la “S”, y Marco Vásquez, vocero de la Liga. Y fue este último quien también le apuntó al técnico Vladimir Quesada por sus críticas al arbitraje.

“Que alguien le avise que ya está reglamentado, que ya no se puede hablar en contra del arbitraje porque se expone a una multa”, aseguró el directivo. Y remató: “Cada vez que escucho a don Vladimir doy gracias que viene el VAR a Costa Rica. Es una necesidad”.

Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, también señaló a Vladimir Quesada en medio del escándalo por Mariano Torres. (Foto: Mayela López)

Vladimir Quesada le respondió a Marco Vásquez

Después del triunfo 3-1 de Saprissa sobre Guanacasteca, el estratega Morado se refirió a las palabras de Vásquez. “No tengo el placer de conocerlo o no tengo claro si lo he saludado. Creo que el señor tergiversa lo que digo o me escucha poco, porque difícilmente me quejo del arbitraje”.

“Lo que dije es que tenemos que jugar contra todo y contra todos. Entiendo esto que pasa, muchas veces es hasta desesperación”, señaló haciendo alusión a los dichos de los directivos Manudos y Rojiamarillos. Además, aclaró que no todo será color de rosas con el VAR: “Es bueno que venga para todos. Igual, siempre se seguirán dando situaciones para uno y para otro”.

¿Qué dijo sobre la polémica con Alajuelense y Herediano?

Vladimir Quesada habló de la postura de ambos clubes, que aseguraron que Mariano Torres juega con otro reglamente. “Pensamos de otra manera, queremos jugar contra los mejores futbolistas de otros equipos. Nos gusta enfrentar a los mejores de Alajuelense, Herediano, Cartaginés, Guanacasteca y todos los demás, porque somos diferentes”, sentenció.