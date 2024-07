En medio de este cruce entre Deportivo Saprissa, la Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, el futbolista apuntado fue Mariano Torres. El mediocampista argentino fue apuntado y hasta se aseguró que “hay un reglamento aparte solo para él”.

Luego de haber sido fundamental en la victoria 3-1 contra Guanascateca, con un gol suyo para dar vuelta el marcador, el sudamericano habló. El futbolista no tuvo problemas en referirse a los que vienen criticándolo tanto a él como al Morado.

Primero intentó minimizar la situación y reveló que no estuvo tan al pendiente de lo que se venía diciendo. Después de eso, aprovechó para tirarle una indirecta a los de Alajuelense y Herediano que estaban pidiendo que lo expulsen o sancionen por lo hecho en la Recopa 2024.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Mariano Torres?

“Yo la verdad, como he dicho en otras ocasiones, me siento orgulloso en la institución en la que estoy, no miramos a ningún equipo, miramos nuestros errores puertas hacia adentro“, comenzó declarando Mariano Torres ante el micrófono del periodista de FUTV.

Mariano Torres anotó en la victoria del Saprissa.

Y luego, menospreció el pedido que hicieron de dos clubes para que lo sancionen: “Queremos competir contra los mejores, cuando jugamos contra la Liga o contra Herediano también queremos que jueguen todos los mejores, lo que dicen… no pasa nada, como institución me siento orgulloso como somos”.

Para finalizar, le preguntaron por los dichos particulares de Marco Vásquez, vocero de Alajuelense, y Jafet Soto, presidente de Herediano: “Llevo ocho años y medio en este país, no me sorprende”.