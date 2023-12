La atención estará centrada principalmente en lo que ocurrirá en algunos días con la conclusión de las semifinales de vuelta. En esa instancia se encuentra el equipo que lideró la tabla de posiciones de principio a fin en el segmento regular.

Para Deportivo Saprissa la gran definición está a un paso al haberle ganado la ida 2-0 a Cartaginés. Sin embargo, el entrenador Vladimir Quesada aún no tiene la continuidad asegurada al frente de la plantilla.

Quesada se refirió a su renovación en una entrevista con Teletica Deportes el jueves: “Nosotros entendemos que aunque se implantaran récords, son grandes logros, pero el logro principal es la obtención del campeonato.”

Quesada cuenta detalles de su postura

La actuación del Deportivo Saprissa fue fantástica en el certamen doméstico con una eficacia abrumadora. Consiguieron la primera posición producto de 18 victorias para obtener un récord de puntos.

Pero deberán continuar ganando partidos si quieren asegurarse el tricampeonato, algo que aparece como el único objetivo que le interesa al actual entrenador según lo que comentó recientemente.

“Yo me adapto a lo que digan mis autoridades, en mi caso es don Sergio Gila. Independientemente de si somos campeones o no, decidan lo que decidan, yo seré respetuoso, como he tratado de serlo todo este tiempo que he estado aquí.”

El próximo compromiso de Deportivo Saprissa llegará el sábado en una revancha que definirá a un finalista. Haberse quedado con la ida siendo visitantes le da al equipo una formidable ventaja para jugar ante sus fanáticos en el estadio.