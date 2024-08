Después de muy pocos partidos a cargo del primer equipo, Jafet Soto decidió que Paté Centeno no continúe en el banquillo de Herediano. Al entrenador lo criticaron por los malos resultados y le apuntaron también a la forma de juego que se venía pregonando.

Wálter había hablado de que se estaba buscando un estilo de juego y que había que tener paciencia, algo que no tuvo el presidente. Así fue como terminó siendo reemplazado por el mismísimo Jafet, algo que no le gustó mucho al DT.

Ante esta situación, Paté Centeno se vengará de Soto y lo hará de una manera muy particular. No será en relación a Herediano, sino a un proyecto en el que buscará lograr lo que no pudo al mando del conjunto florense.

¿Cuál será la venganza de Paté Centeno contra Jafet Soto?

Según reveló Josúe Quesada, Paté Centeno está analizando comprar un equipo de la Segunda División de Costa Rica. Todavía no hay nada muy avanzado, pero empezó averiguar y podría darse su arribo a un equipo en un rol completamente distinto.

Walter Centeno analiza comprarse un club tico.

El ex jugador de la Selección de Costa Rica apunta a buscar un club pequeño para moldearlo a su gusto, tener jugadores sin grandes nombres y encarar un proyecto casi desde cero. Básicamente, para hacer lo que no pudo en Herediano como DT.

Se desconoce el nombre del club por el que está averiguando o cuánto le costará comprarse esta institución. Veremos como avanza esto en los próximos días y si realmente se termina transformando en realidad.