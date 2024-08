Luego de que se confirmara que no viajó a Panamá, Jafet Soto reveló el motivo que produjo la ausencia de Marcel Hernández.

Para el partido de esta noche contra San Francisco de Panamá por la tercera fecha de la Copa Centroamericana 2024, Herediano no podrá contar con Marcel Hernández. El delantero cubano ni siquiera viajó a tierras canaleras y verá el partido desde Costa Rica.

Su ausencia generó muchos rumores que van desde problemas con Jafet Soto hasta temas musculares. Para intentar dejar atrás todo esto, el entrenador interino habló en conferencia de prensa y contó toda la verdad sobre el caso del atacante cubano.

¿Qué dijo Jafet Soto sobre Marcel Hernández?

En conferencia de prensa, Jafet Soto declaró sobre la ausencia de Marcel Hernández: “Es un tema migratorio completamente. Intentamos todo lo que se pudo sacar la visa. El tema de Cuba es bastante complicado”.

Luego, agregó sobre el gran esfuerzo que hicieron desde el club para intentar destrabar esta situación, pero no pudieron hacer ningún tipo de avance: “Se intentaron cosas de distintas formas y no se logró, por eso no está acá”.

Marcel es una pieza importante en este equipo y su ausencia podrá generar un dolor de cabeza para Jafet Soto. El atacante venía con problemas con Wálter Centeno y este nuevo inconveniente podría provocar que se afecte su rendimiento.

¿Cuándo juega Herediano contra San Francisco?

Herediano enfrentará hoy, 22 de agosto, a las 18:00 (horario de Costa Rica) a San Francisco en el Estadio Universitario FC de Panamá por la tercera fecha de la Copa Centroamericana. Los florenses llevan dos victorias en los dos partidos disputados en este torneo.