El empate entre Herediano y Alajuelense en una nueva edición del clásico costarricense dejó mucho más que un 1-1 en el marcador. Como es costumbre en este tipo de encuentros, el arbitraje fue el centro de las polémicas.

Entre la expulsión de Everardo Rubio, un posible penal no revisado por el VAR y el reclamo de una tarjeta roja para Diego Campos, el foco de la discusión se corrió de lo estrictamente futbolístico.

Las dos caras de la moneda

Jafet Soto, entrenador y presidente de Herediano, no tardó en manifestar su indignaciónl. “A ver, era penal, lo toca abajo, punto. No hay otra. Lo que más extraña es que las decisiones contra Herediano no van a ver nada”, reclamó, molesto por la supuesta falta de Alexis Gamboa a Andy Rojas que no fue revisada por el VAR. “Hagan públicos los audios del VAR, porque así como se está viendo, podría decir que el VAR tiene colores, y yo no quiero pensar eso”, sentenció el DT.

Guimaraes se lamentó por el empate.

Por su parte, Alexandre Guimaraes también tuvo palabras sobre las decisiones arbitrales, aunque su enfoque fue distinto. El técnico manudo lamentó que, a pesar de jugar con un hombre de más durante media hora, su equipo no supo capitalizar la ventaja.

Guimaraes expone la “trampa” de Herediano

Guimaraes elogió el trabajo defensivo de Herediano luego de la expulsión, reconociendo que cerraron bien los espacios, tanto por fuera como por dentro. “Estos equipos te dan el dulce y si no sabes como agarrarlo puede ser una trampa.”, comentó el DT manudo.

“Nos faltó más profundidad, especialmente por los costados”, admitió el técnico manudo, quien no pudo ocultar su frustración por no haber sacado los tres puntos en un partido donde jugaron con un hombre gran parte del complemento.