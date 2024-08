En una reciente entrevista con el reconocido presentador Edgar Silva en el programa “El Buscador en Red”, el famoso arquero costarricense Keylor Navas compartió una historia personal que dejó a todos sorprendidos. Contó una situación que le cambió completamente su vida.

Durante la conversación, el periodista le preguntó al el PSG si alguna vez había considerado tener una vida diferente, a lo que el jugador respondió con una profunda reflexión sobre su fe y las experiencias que han marcado su trayectoria.

¿Cuál fue la revelación que contó Keylor Navas?

Navas, conocido por su excepcional carrera en el fútbol europeo, reveló un momento clave de su juventud que transformó su vida: “Recuerdo que tenía unos 14 o 15 años cuando una señora me detuvo en la calle y me dijo que tenía un mensaje de Dios para mí. No lo entendí en ese momento, pero más tarde comprendí que Dios tenía un lugar reservado para mí fuera del país”.

La influencia de sus padres y abuelos, quienes le inculcaron una profunda fe en Dios, ayudó a Keylor a confiar en ese mensaje misterioso. Años después, cuando se unió al Albacete en España, empezó a comprender que estaba siguiendo un camino predestinado. “Era parte del plan de Dios estar ahí y vivir momentos únicos y especiales, tanto en el ámbito personal como en el profesional”, reflexionó.

Edgar Silva entrevistó a Keylor Navas. (Foto: Teletica)

El arquero también habló sobre cómo siempre ha tenido presente aquel momento en su juventud y cómo, al observar su carrera en retrospectiva, ve claramente la mano de Dios guiándolo a través de experiencias que nunca había imaginado: “Le he preguntado muchas veces a Dios por qué me eligió a mí. Cuando fiché por el Real Madrid y empecé a ganar títulos, todo pasó muy rápido. Fue un cambio grande para mí y para mi familia, y tuve que asimilarlo”.

La historia de Navas es una inspiradora muestra de cómo la fe, combinada con esfuerzo y dedicación, puede llevar a alcanzar grandes sueños. El camino del arquero no fue fácil, enfrentando numerosos desafíos y momentos de incertidumbre.