Mientras los rumores de los medios deportivos lo ubican en diferentes clubes de Europa, Keylor Navas se mantiene en Costa Rica. El guardameta disfruta de las tierras de su país con su familia y parece no estar apurando para definir su nuevo club.

En sus redes sociales, el portero compartió una imagen arriba de su Lexus paseando por las calles ticas. En la misma se ve como puso un emoji de un reloj de arena sobre el tablero eléctrico de su vehículo.

Algunos empezaron a intentar adivinar si eso significaba que estaba faltando poco tiempo para que se confirme su nuevo equipo o hacia referencia a que al mercado le queda menos de un mes. Nosotros, logramos observar que tapa un problema que sufre su vehículo.

¿Qué problema tiene Keylor Navas con su carro?

Según se pudo llegar a observar, el Lexus de Keylor Navas le marca que falta líquido para el parabrisas. Según la propia marca, ese cartel aparece cuando se quiere intentar limpiar y, como claramente indica, no hay la cantidad necesaria para que se haga.

La publicación de Keylor Navas en sus redes.

Esto significa que el guardameta intentó limpiar su parabrisas, pero no pudo debido a que se olvidó de cargar antes de usarlo. Claramente no es un gran problema, pero una molestia no poder tener el vidrio completamente limpio para conducir y ver bien.

Queda la duda sobre si Keylor le dará un cuidado particular al coche que utiliza en Costa Rica o le da poca prioridad y se preocupa más por los que tiene en Europa. Uno de los que posee Navas es un Tesla Model X y lo utilizaba diariamente para movilizarse por París.