Más allá de que todavía no está confirmada que tipo de lesión tiene en su rodilla, se confirmó que lo de Gerald Taylor es de mucha gravedad. Desde Escocia aseguraron que el lateral tiene para varios meses sin jugar y hasta se habla de una posible operación.

Al principio se creía que iba a tener tres partidos fuera de las canchas, pero terminó siendo de mayor complicidad. Esto complica lo que resta del préstamo que tiene el Hearts y empieza a aparecer el posible regreso anticipado al Saprissa.

Gerald Taylor habló con Diario Extra y dio detalles sobre lo que está sucediendo. Comenzó explicando que hay comunicación directa entre Hearts y Saprissa para ver como van a actuar a partir de esta lesión que sufrió en su rodilla. Luego, se refirió a si regresará al Morado.

¿Qué dijo Gerald Taylor sobre el Saprissa y su lesión?

“Primero se comunicaron con Saprissa porque yo soy ficha de ellos, tenían que hablar con ellos para ver cómo hacíamos, si tenía que hacer la recuperación allá o hacía todo aquí, entonces estamos esperando”, comenzó revelando Gerald Taylor.

Gerald Taylor no quiere regresar a Costa Rica a recuperarse.

Además, aseveró que el Morado deberá confirmar si lo operan o no y ante la posibilidad de volver a Costa Rica a recuperarse declaró: “No, yo me quiero quedar aquí (Escocia). Todo es diferente a lo que a uno le pueden hacer allá“.

Para finalizar, Gerald contó lo que sufre actualmente: “No pude ni levantarme, caminé como cinco metros y ahí me quedé. Me pasó como la última vez que me lesioné en Saprissa en una semifinal y sentí lo mismo, pero me duele más que esa vez. Me cuesta dormir, me duele mucho”.