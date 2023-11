La Selección de Panamá y Thomas Christiansen, consiguieron este jueves, un resultado para enmarcar sobre Costa Rica. Los Canaleros vencieron 3-0 a su similar, con anotaciones de Michael Murillo, José Fajardo y Cecilio Waterman, en el Estadio Ricardo Saprissa.

El conjunto dirigido por el entrenador danés, ofreció un fútbol vistoso dentro del terreno de juego que, incluso, provocó que la propia fanaticada costarricense les gritara “ole”, mientras paseaban el balón. Misma afición que también se pronunció en contra de uno de sus referentes, Joel Campbell.

Y es que al momento de que Gustavo Alfaro sustituyó al capitán, la afición presente en el Ricardo Saprissa, bañó en abucheos al atacante. Reacción que sorprendió al propio Thomas Christiansen y, de hecho, se refirió a ello al término del compromiso.

“Me sorprende. Un jugador con la calidad que tiene, la jerarquía, esa voluntad que tiene para su país, que siempre lo deja en lo más alto y es su prioridad. En cuanto las cosas no van bien, defiende a capa y espada a la selección. Eso es de reconocer, por eso ha salido de capitán. Me sabe mal que una propia afición critique a sus jugadores”, expresó el entrenador.

Cabe destacar que, previo al enfrentamiento, Thomas Christiansen elogió a Campbell, afirmando que tenía una “debilidad” por el fútbol que ofrece. No obstante, el capitán de La Sele no tuvo su mejor partido el pasado jueves, a pesar de que hizo lo posible para meterse en juego durante el tiempo que estuvo dentro del campo.

¿Cuáles fueron los números de Campbell vs. Panamá?

En 75 minutos de juego, Joel Campbell tuvo: 46 toques de balón, 27 pases completados, 2 centros, 4 balones largos, 1 disparo bloqueado, 2 intentos de regate, 4 duelos ganados y 1 entrada.

¿Cuándo se vuelven a enfrentar Costa Rica y Panamá?

La Selección de Panamá recibirá a Costa Rica en el Estadio Rommel Fernández, el próximo lunes 20 de noviembre, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones.