Hoy se enfrentarán dos selecciones con realidades muy distintas. Panamá viene afianzada, tras haber terminado primera en su grupo de la Liga de Naciones, y con Thomas Christiansen con varios encuentros encima. Enfrente estará una improvisada Costa Rica que tiene a Gustavo Alfaro como DT debutante.

Después del fracaso de Luis Fernando Suárez y el bajo rendimiento de la Sele durante el interinato de Claudio Vivas, el ex entrenador de Ecuador se hará cargo del combinado tico. Sobre esta situación, Lechuga habló en conferencia de prensa y dio su punto de vista.

Sin pelos en la lengua, Alfaro reconoció que Panamá llega mejor a este encuentro por los cuartos de final de la Liga de Naciones. Además, advirtió que con solo dos entrenamientos encima no podrán desplegar todo el juego que él planea para el futuro.

“Sabemos que tenemos en frente un rival difícil, que sabe lo que tiene que hacer. Puede ser en algún momento las cosas no salgan, que cometamos errores“, comenzó explicando el flamente entrenador de la Selección de Costa Rica.

Y agregó: “Si en dos entrenamientos tendría un equipo afianzado más que entrenador, sería mago, y creo que eso necesita un proceso de evolución y preparación, eso no quita que no sienta que Costa Rica está en condiciones de pasar esta fase, yo estoy confiado de que lo podemos lograr“.

¿Qué le dijo Gustavo Alfaro a sus dirigidos?

Gustavo Alfaro reveló su charla con sus dirigidos: “Le dije a los jugadores que puede ser que le guste o no a la gente del equipo, puede que ganemos o no, pero si hay algo que no podamos negociar es luchar hasta el final por un resultado“.

¿Cuál será el 11 de Costa Rica para enfrentar a Panamá?

Gustavo Alfaro pondría esta formación para enfrentar a Panamá: Kevin Chamorro; Pablo Arboine, Juan Pablo Vargas, Giancarlo González, Jeffry Valverde; Yeltsin Tejeda, Brandon Aguilera; Jimmy Marín, Joel Campbell, Anthony Contreras; Mafred Ugalde.

