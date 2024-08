El presidente de Herediano, como siempre, no le tuvo temor a las polémicas.

Jafet Soto no teme entrar en polémicas. Eso está claro. De hecho, podría inferirse que al menos algunas, le divierten. Y así lo dejó en claro este domingo.

Poco antes de que su Herediano le ganara 2-0 a Saprissa, el presidente del Team apuntó y disparó contra el Comité Disciplinario de la Fedefútbol por las multas impuestas en las últimas semanas a quienes criticaron los arbitrajes.

Y lejos de cuidarse de hablar mal de ellos, redobló la apuesta con fuertes palabras que seguramente le traerán algunas consecuencias.

Jafet Soto se metió contra las multas y la Comisión Disciplinaria

Ya de entrada, antes de empezar a hablar, avisó sarcástico: “Voy a esperar que tomen el cuaderno y el lápiz para que apunten por si me quieren multar. Yo no tengo problemas, tengo mis ahorros para cuando me quieran multar”.

Jafet Soto volvió a hablar de Saprissa y Mariano Torres.

Y una vez dicho eso como aviso, empezó a despotricar. “Desde mi punto de vista, el Comité Disciplinario tiene que irse, lleva mucho tiempo. Tienen que salir a explicar muchas cosas y no lo hacen, y, a mi criterio, deben irse”, aseguró Soto.

“Se castiga a Josimar Arias con ₡1.000.000, pero deben salir a dar explicaciones. Todos sabemos que Mariano Torres hace lo que le da la gana. Si me quieren multar, que lo hagan, para eso tengo mis ahorros y no me voy a callar”, subrayó Jafet, siempre desafiante.