A sus 34 años, Marco Ureña, centrodelantero de Sport Club Cartaginés, continúa demostrando que todavía le queda mucho por ofrecer en la primera división de Costa Rica.

A pesar de haber sufrido un desgarro que lo mantuvo alejado de las canchas por un mes, el atacante se ha recuperado en gran forma y se posiciona entre los máximos goleadores del Torneo Apertura 2024, con seis anotaciones.

Ureña solo está por detrás de Diego Campos y Aaron Martínez, que suman siete tantos cada uno, y del artillero lider, el cubano Marcel Hernández, quien cuenta con nueve goles.

El sueño de Marco Ureña sigue vivo

Con una vasta experiencia tanto a nivel de clubes como con la selección de Costa Rica, Ureña dejó bien en claro que no piensa retirarse del fútbol ni cerrarle las puertas a La Sele, hoy dirigida por Claudio Vivas.

Ureña no renuncia a La Sele.

“Este país no tiene ejército, pero yo soy un guerrero”, afirmó en una reciente entrevista. “Yo he estado en la selección desde los 15 años. Siempre he dado lo mejor de mí por este país”, aseguró el goleador brumoso.

“Quiero darle un ejemplo a mis hijos”

“Quiero darle un ejemplo a mis hijos. Si estoy jugando de manera profesional siempre voy a estar disponible para la selección”, reiteró el veterano ariete, que hizo su debut con la selección nacional en 2009, en un amistoso frente a Venezuela que terminó igualado 1-1.

Desde entonces, Marco Ureña ha acumulado un total de 67 partidos con Costa Rica en todas las competencias, en los cuales marcó 15 goles y repartió 4 asistencias.