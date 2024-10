Liga Deportiva Alajuelense está viviendo una temporada de ensueño en el Torneo Apertura 2024. Con Alexandre Guimaraes al mando, el equipo se mantiene como líder invicto en el campeonato, ha alcanzado las semifinales de la Copa Centroamericana y está en la final del Torneo de Copa.

Todo parece estar en su lugar para los rojinegros, pero un detalle ha comenzado a preocupar tanto a los jugadores como al cuerpo técnico: la frecuencia con la que reciben goles tempraneros.

El gran problema de Alajuelense

A lo largo de la temporada, Alajuelense ha demostrado su capacidad para remontar desventajas y mantener la calma en situaciones complicadas, pero el equipo sabe que no siempre podrán depender de su capacidad de reacción.

Alajuelense tiene un problema serio (LDA).

El reciente empate 2-2 contra Municipal Liberia en el Morera Soto, en el que el rival se puso en ventaja cuando tan solo corrían 6 minutos de juego, encendió las alarmas dentro del vestuario manudo.

Creichel Pérez revela el mensaje de los líderes de Alajuelense

“Habrá partidos en los que no vamos a poder remontar y ya tiene que haber un alto, ya lo hablaron los capitanes. Hay que poner atención en los primeros 15 minutos para no empezar con el marcador en contra”, aseguró Creichel Pérez, quien no esquivó su responsabilidad en uno de los goles de Liberia.

“Me tocó perder la bola y luego ocurrió todo lo demás. Hay que tener la valentía para asumirlo y seguir adelante. No hay que echarnos a morir, pero fue un despiste, y al final se viene toda la polémica”, comentó el extremo manudo.