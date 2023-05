El futuro de Keylor Navas empieza a definirse y en este verano se resolvería más rápido de lo esperado. El 30 de junio termina su contrato con Nottingham Forest y debe regresar al Paris Saint-Germain, pero no será tenido en cuenta. El jugador de Costa Rica está buscando nuevo club y su destino seguiría en la Premier League.

El ex Real Madrid hizo un buen trabajo defendiendo el arco del equipo de Nottingham (a pesar de haber recibido 32 goles en 17 partidos con dos partidos sin recibir goles) y fue vital para asegurar la permanencia. Sin embargo, no continuará allí debido a que la institución británica no pueden hacer frente a su gran contrato.

Una vez finalizado su préstamo en el equipo inglés, Keylor Navas debe presentarse en el PSG para iniciar la pretemporada. Sin embargo, es consciente de que no tiene lugar en el actual campeón de la Ligue 1 de Francia y deberá buscar un nuevo equipo. Según lo revelado por Foot Mercato, su intención es quedarse en la Premier League.

Chelsea encabeza las cuatro opciones que Keylor Navas tiene en la Premier League

El portero costarricense quiere seguir en Inglaterra. Se siente cómodo, a pesar del poco tiempo que ha estado en ese país, y está en carpeta del Chelsea para la siguiente temporada. Los Blues tuvieron un muy mal año y buscarán volver a puestos de copa en el siguiente torneo.

Además de ellos, Tottenham, Brentford y Leicester City (este último podría descender y jugar en el Championship) son los otros clubes ingleses que podrían estar interesados en el tres veces campeón de la Liga de Campeones con el Real Madrid. Por el momento, se van conociendo las intenciones de Keylor.