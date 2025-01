Ariel González ha demostrado ser un ejemplo de resiliencia en el fútbol costarricense, consolidándose como una pieza clave en Herediano después de no encontrar su lugar en dos de los equipos más grandes del país: Alajuelense y Saprissa.

La llegada de Ariel a Herediano marcó un punto de inflexión en su carrera. Con esfuerzo y dedicación, logró ganarse la confianza del cuerpo técnico y los aficionados, quienes reconocen su contribución al éxito del equipo.

ver también Sin lugar en el equipo, Alajuelense pierde a otro referente: "Se va un manudo de verdad"

Ariel González: descartado en Saprissa y Alajuelense

A los nueve años, tras destacarse en su entorno, decidió probar suerte en Alajuelense, donde logró quedarse después de superar las pruebas. Con los rojinegros, debutó en los campeonatos de prospectos, sobresaliendo por su notable olfato goleador. Sin embargo, tras tres años de éxitos, Saprissa se interesó en él, y el joven jugador tomó la decisión de cambiar de equipo.

En el club morado continuó su desarrollo como delantero hasta los 14 años, cuando un nuevo entrenador lo reubicó como defensa central, una decisión que marcó un giro en su carrera según relata su padre.

Ariel González – Herediano

Tras aceptar la propuesta de Agustín Lleida para unirse nuevamente a Alajuelense, seducido por un sinfín de promesas que pintaban un futuro prometedor. Sin embargo, lo que parecía una gran oportunidad terminó siendo un revés en su carrera, ya que al llegar al club fue relegado al olvido.

Publicidad

Publicidad

Ariel González y su camino en Herediano

“Allí decidí moverlo a Herediano y lo recibieron muy bien, como una familia. Le dieron pelota. Empezó en la u15 y era goleador y con 15 años lo pasaron a la u17 y cuando cumplió 16 lo pasaron al alto rendimiento”, explicó su padre para La Teja.

“Cuando metió el gol contra Guanacasteca yo estaba en el estadio y grité como loco, es cuando uno se da cuenta que ha valido la pena tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Los jugadores no convocados, que estaban en el palco se me quedaba viendo, seguro decían, ¿quién es este loco?”, afirmó el padre de Ariel González.

Publicidad

Ariel Rodríguez – Herediano

Publicidad

Dicha a historia no solo destaca el talento de González, sino también la importancia de encontrar el entorno adecuado para desarrollarse plenamente como profesional. Herediano le brindó la oportunidad que no encontró en Saprissa ni en Alajuelense, y él supo aprovecharla al máximo, demostrando que el rechazo inicial no define el destino de un futbolista.