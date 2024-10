Claudio Vivas ha expresado abiertamente su deseo de mantenerse como el técnico de la Selección de Costa Rica, mostrando su compromiso y aspiración de liderar al equipo en futuros desafíos. Sin embargo, la confirmación sobre su continuidad no se definirá hasta finales de noviembre, cuando la Federación Costarricense de Fútbol tome una decisión definitiva sobre su futuro al frente de la selección nacional.

A pesar de su interés por continuar, Vivas enfrenta una situación complicada dentro del Comité Ejecutivo de la Federación, donde ya se ha emitido al menos un voto en contra de su permanencia. Esta postura adversa pone en duda sus posibilidades, y aunque su desempeño ha tenido momentos destacados, deberá convencer al resto de los miembros del comité para lograr su objetivo de seguir al frente de la Tricolor.

¿Cuál es la situación de Claudio Vivas en Costa Rica?

Si hoy se decidiera el futuro de Claudio Vivas, Leonardo Vargas, presidente del Cartaginés y vicepresidente de la Fedefútbol, emitiría su voto en contra de que el técnico argentino continúe al frente de la Selección de Costa Rica.

“Es todo un tema lo que tenemos para finales de noviembre y diciembre, porque Vivas es un buen profesional, pero en los dos años en la Federación a mí no me ha convencido. No es solo el trabajo de estos seis partidos, que a mí no me terminaron de convencer”, afirmó Leonardo Vargas.

Claudio Vivas – Selección Costa Rica

“Se vienen dos partidos en los que Claudio Vivas se juega el puesto, hay que decirlo abiertamente. Si fracasa, en lo personal no encontraría el motivo para que él continúe, pero si gana también lo valoraría. No es solo lo que se haga en estos dos partidos, sino que hay que ver lo que pasó antes”, finalizó Leonardo Vargas.