La presión se cierne sobre el Deportivo Saprissa. Esta noche, tendrá un importante juego contra Cartaginés por varios motivos. Además de meterlo en la zona de clasificación del Torneo Apertura 2024, un victoria le daría oxígeno y un empujón anímico de cara a los próximos partidos.

El jueves recibirá a Municipal, rival al cual debería vencer para quedarse con el liderato de su grupo en la Copa Centroamericana siempre y cuando Real Estelí empate o pierda. Y el fin de semana le espera un duro clásico nacional con Alajuelense, que quiere repetir lo hecho en la Recopa.

La buena noticia para la “S” y para Vladimir Quesada, cuya continuidad en el cargo empezó a ser cuestionada —aunque no en lo interno del club—, es que podrán contar con uno de los refuerzos que tanto anhelaban para esta seguidilla de encuentros.

Gino Vivi está listo para debutar en Saprissa

Después de tener el alta médica y pasar por la etapa de readaptación física, Gino Vivi podría jugar su primer partido oficial con Saprissa frente a Cartaginés. “Ya estoy al 100%, haciendo todo ese tipo de cosas (trabajos físicos) y estoy a disponibilidad del profesor”, le dijo a La Teja.

El extremo de 23 años llegó cedido por 6 meses procedente de Los Angeles Galaxy, pero sufrió un esguince de tobillo antes del arranque del campeonato que le impidió sumar minutos. Ahora, Quesada y su cuerpo técnico deberán definir cómo dosifican las cargas de Vivi.

“Estamos contentísimos con Gino. Entró este jueves con el grupo que estaba disponible y completó todo el trabajo. Hemos hablado que en todos los casos de los lesionados que regresan los vamos a llevar poco a poco, no de inicio y tampoco para 45 minutos“, aclaró el estratega.

(Foto: Saprissa)

¿Qué dijo Vladimir Quesada sobre su continuidad en Saprissa?

Vladimir Quesada aseguró no ver la televisión, oír la radio o leer los periódicos. Pero es consciente de las críticas y recalcó que este momento de zozobra no es distinto a los anteriores: “La gente siempre va a hablar de mí, de los jugadores, de los dirigentes. Yo pienso en positivo, que vamos a ganar el encuentro contra un gran equipo. A mí me educaron en esta institución, me disciplinaron, me prepararon para aguantar presión”.