Saprissa espera sumar un refuerzo de último momento para la Supercopa vs. Herediano

Este domingo, 7 julio, Deportivo Saprissa disputará la Supercopa de Costa Rica contra Herediano. Para este duelo, los Morados perderán a varios futbolistas que todavía están formando parte de la Sele en la Copa América y llegarían muy con lo justo.

Debido a esto, Vladimir Quesada y compañía buscan cerrar cuánto antes a un refuerzo que vienen buscando hace rato. Es un futbolista que llegará a reforzar la zona ofensiva.

¿Cuál será el fichaje de Saprissa?

Según informó Kevin Jiménez, Gino Vivi viajará en estas horas a Costa Rica para sumarse a los entrenamientos del Saprissa. Firmará como nuevo futbolista a préstamo por seis meses proveniente de Los Angeles Galaxy.

La idea es que ya mañana esté entrenando con el resto del plantel y pueda estar a disposición del entrenador para el encuentro contra Herediano. No será fácil, pero podría sumar minutos por primera vez con la camiseta morada.

Gino Vivi llegará entre hoy y mañana a para firmar con Saprissa. (Foto: Kevin Jiménez)

Llega después de no haber sumado minutos en la MLS, pero si con el primer equipo en la US Open Cup. Además, fue bajado al equipo filial en la MLS Next Pro en la que marcó 5 goles en 11 encuentros.

¿Cuál es el valor de la ficha de Gino Vivi?

Según informa Transfermarkt, Gino Vivi tiene un valor de 300 mil euros. Es lo que debería pagar Saprissa en caso de que quiera tener el 100% de su ficha y no simplemente a préstamo.