Ronald González ofreció la mañana de hoy una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato de Futbolistas de Guatemala, en el que dio a conocer las razones de su salida de Antigua GFC, afirmando que fue victima de acoso laboral por parte de los dirigentes del club y a quienes les cuestionó su metodología de juego, porque está desactualizada.

“Me exigían la forma por encima del resultado. Yo soy una persona educada, con valores, cuando no estoy de acuerdo con alguien lo digo con respeto, no humillo, ni utilizo palabras denigrantes, que lo único que hacen es construir y no destruir. Ese mismo trato es el que pido cuando alguien quiere externar un criterio diferente al mío. No fue esta la comunicación con algunos miembros de la junta directiva”, fue parte de lo que leyó de su comunicado.

“Recibí acoso laboral que, en ningún lugar, en toda mi experiencia, lo había vivido. Acepto las directrices de mis superiores cuando tienen fundamentos técnicos y me lo expresan con criterio, respeto y fundamentado. Siempre he sido anuente a escuchar y recibir consejos que me pueden hacer crecer como profesional”, agregó.

Por otra parte, el tico comentó que su despido no tuvo nada que ver sobre sus declaraciones contra Oscar Santis luego que este se hiciera expulsar en un partido: “Con Oscar nunca tuve ningún problema, al muchacho siempre se le habló en privado y después en público, como lo hago con todos los jugadores. Eso no fue ningún inconveniente para nada”.

González finalizó diciendo que a pesar de su salida polémica, todo el proceso de su finiquito se ha dado de buena manera y que tampoco tomará acciones legales por las acusaciones que hizo, por lo que regresará a Costa Rica para esperar otra oferta laboral con un proyecto que sea más adecuado a su persona.