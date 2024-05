Deportivo Saprissa la pasó mal en el primer capítulo de la final con Alajuelense. Fue de más a menos en el Alejandro Morera Soto y terminó perdiendo 1-0 con un agónico gol de Joshua Navarro. Pero amén del resultado —la Liga le hizo precio, dejándolo vivo en la serie—, la gran preocupación para la revancha era el estado de aquellos futbolistas que terminaron el juego con molestias físicas.

Sin embargo, todas esas dudas fueron despejadas por el propio Vladimir Quesada en la rueda de prensa previa al clásico de vuelta, que tendrá lugar este domingo 26 de mayo, a las 4:00 p.m., en el Estadio Ricardo Saprissa.

¿Qué bajas tendrá Saprissa para la final contra Alajuelense?

Lo que ya se sabía era que Kevin Chamorro, Gerald Taylor y David Guzmán no estarán disponibles por expulsión. Sin embargo, el Comité Disciplinario le trajo malas noticias al defensa y al volante, quienes estarán fuera por dos y tres partidos, respectivamente. El portero, en cambio, solo se perderá el próximo encuentro, que podría definir la serie.

A ellos podría sumarse Pablo Arboine. Es, aclaró Quesada, “el único que podría estar en duda”. El defensa central había sufrido un lesión muscular en la reciente goleada 4-0 sobre San Carlos, que lo sacó del terreno de juego al minuto 54.

No es ese el caso del otro zaguero, Fidel Escobar. “Trató de hacer un pase con borde externo, sintió una molestia, pero no necesariamente en el lugar donde tuvo la lesión. Le hemos dejado claro a los jugadores que no se la jueguen y él lo entendió de esa manera y prefirió salir. Según reportes médicos está bien”, explicó Vladimir Quesada.

¿Llega Esteban Alvarado para la revancha?

Cuando el árbitro Juan Gabriel Calderón le mostró la segunda tarjeta amarilla a Chamorro, su lugar lo ocupó Esteban Alvarado. Y terminó erigiéndose como la gran figura de Saprissa por sus atajadas felinas pese al corte que sufrió en la rodilla, el cual ameritó cinco puntos de sutura. Esta situación generó desazón, pero el DT de los Morados trajo alivio.

Esteban Alvarado en acción durante la final en “La Catedral”. (Foto: La Nación)

“Alvarado vino a entrenar, hizo su trabajo de recuperación y su rodilla estaba poco o nada inflamada. Recibió la rehabilitación correspondiente y estamos muy contentos porque su recuperación va muy bien (…). Creo que va muy bien y que no vamos a tener problema en que él esté presente el domingo”, aseguró Quesada.

¿Cómo están Ariel Rodríguez y Joseph Mora?

Los elementos que sí abandonaron el terreno de juego en la ida fueron Joseph Mora y Ariel Rodríguez. Aunque ambos llegarían en óptimas condiciones a la final: “No tienen ningún tipo de problema. Ayer entrenaron como el resto de los jugadores sin nada que les molestara o que nos dijera que tendrían que ser duda para el próximo partido”, confirmó el estratega de la “S”.