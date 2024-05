Preocupación en Saprissa: los dos jugadores que podrían irse tras la final vs. Alajuelense

El Deportivo Saprissa enfrenta un momento de incertidumbre con respecto a dos de sus jugadores clave, Esteban Alvarado y Luis Paradela, quienes podrían dejar el club tras la final contra Alajuelense. El portero fue una de las figuras ayer, cuando Chamorro se fue expulsado.

Esta situación ha generado preocupación entre los aficionados morados, quienes se mantienen atentos a las decisiones que tomarán estos futbolistas. A los dos se les termina en contrato y todavía no hubo avances para que se den las renovaciones.

¿Qué sucederá con Esteban Alvarado en Saprissa?

Esteban Alvarado, el experimentado guardameta, finaliza su contrato al término del torneo y aún no ha renovado con el Saprissa. La falta de claridad sobre su futuro ha sido motivo de inquietud entre los seguidores del equipo. Sergio Gila, gerente deportivo morado, se pronunció al respecto antes del crucial enfrentamiento contra Alajuelense.

“Esteban es un excelente portero y, ahorita, no está jugando, pero sin duda con su entrega en los entrenamientos, exige al máximo a Kevin Chamorro para lograr la titularidad que tiene en este momento. No estamos preocupados por la decisión que tome. Al final del torneo me juntaré con él y veremos la decisión a tomar”, indicó Gila en una entrevista con Radio Columbia.

Gila expresó su deseo de renovar el contrato de Alvarado, pero subrayó que la decisión final recae en el guardameta. En caso de que el portero decida no continuar, el club cuenta con alternativas internas, como Abraham Madriz y el portero titular de la sub-20.

Esteban Alvarado y Luis Paradela podrían irse a finalizar este torneo.

¿Luis Paradela se va al exterior?

Otro nombre que ha generado especulación es el del delantero cubano Luis Paradela. Aunque el cubano tiene contrato vigente con Saprissa, la reciente obtención de su pasaporte español ha abierto la posibilidad de una salida, especialmente hacia la MLS.

“El tema del pasaporte español de Luis Paradela es algo importante, incluso para nosotros. Teníamos problemas en los viajes por el pasaporte cubano. En este momento, Luis Javier muestra un gran nivel y lo veo feliz. A nivel familiar le vienen grandes momentos. Yo espero que esté mucho tiempo con nosotros”, comentó Gila, destacando la importancia del nuevo pasaporte para el jugador y el club.

Aunque Gila no confirmó la existencia de ofertas concretas por Paradela, reconoció que el jugador ha despertado interés. Además, mencionó que otras figuras del club, como Kevin Chamorro, Warren Madrigal y Gerald Taylor, también podrían tener oportunidades de emigrar al exterior.