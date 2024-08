Club Sport Herediano cambió de técnico más rápido de lo que se esperaba, luego que Walter Centeno fuera separado de su cargo el pasado domingo y tal como se esperaba Jafet Soto tomaría el mando, noticia que se confirmó a las pocas horas, aunque esta decisión no fue bien tomada en Costa Rica.

Soto dio hoy sus primeras palabras tras volver al banquillo de su club, en el que se le cuestionó sobre la manera en que fue elegido, tomando en cuenta que por ser el presidente no hubo muchas complicaciones, pero esto molestó al estratega que no dudó en aclarar todo.

La contundente respuesta de Jafet Soto

“Esta no es una decisión sola mía, yo soy el presidente del club, pero es una decisión de Junta Directiva y conmigo, se me preguntó cómo me sentía y se tomó la decisión en conjunto para tratar este tema inmediato”, inició diciendo.

“Los partidos hay que jugarlos, lo que he aprendido como futbolista es esto, pero como entrenador también, nadie gana a pura historia, he tenido algunos éxitos, pero lo que me gusta es ser presidente del club, pero ahora me necesitan en el banquillo y daré lo máximo”, agregó.

¿Cuál sería una opción para ser el nuevo DT de Herediano?

Jafet Soto tomó el mando de manera interina, por lo que se busca otra técnico, aunque todavía no hay nada oficial, Gabriel Caballero, reconocido estrategacon experiencia en equipos como Pachuca, Juárez y Mazatlán, ha mantenido un estrecho vínculo con el fútbol costarricense.

Y de hecho, estuvo en el Sporting-Liberia con Pablo Campos, funcionario de Herediano. Acciones que podrían indicar pistas sobre el posible nuevo estratega en Heredia.