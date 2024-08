Con su habitual rigurosidad, Alexandre Guimarães encabezó una reunión técnica en el vestuario del equipo. El estratega de Alajuelense y su cuerpo técnico diseccionaron cada detalle de la próxima práctica, buscando afinar los aspectos tácticos y físicos del equipo. Y en ese sentido, el DT rojinegro es bastante firme a la hora de tomar decisiones.

Recordemos además que Óscar Ramírez ya está manos a la obra en las instalaciones de Alajuelense. Desde este sábado, el “Macho” ha iniciado formalmente sus labores como Coordinador de Desarrollo y Rendimiento. Con su reconocida experiencia, Ramírez se dedicará a impulsar el talento joven rojinegro, optimizando el rendimiento de las futuras promesas del equipo.

Guimaraes explica su método en Alajuelense

“Uno tiene que estar preparado para los imprevistos. Es un juego, y uno intenta, a veces quiere dominar absolutamente todo, y el más mínimo detalle que uno cree que no va a hacer falta, termina siendo crucial. Así que yo controlo lo que puedo controlar y dejo al azar lo que no puedo”, compartió Alexandre Guimarães al Departamento de Prensa de Alajuelense.

Alexandre Guimarães – Alajuelense

“Vine para mostrar un trabajo que lo estamos mostrando, pero sé muy bien que la vara de medición va a ser lograr el título nacional, además de los otros objetivos. Vamos dando buenas señales, y si el equipo sigue creciendo, la posibilidad va a estar más cerca.”

“Estoy disfrutando mucho esta etapa, también es una etapa personal de mucha paz, de haber recorrido para haber alcanzado esa paz, y de seguir haciendo lo que me gusta. He sentido un ambiente de muchísima colaboración hacia lo que queremos hacer, y eso a mí también me hace despertar todos los días con ganas de seguir”, finalizó Alexandre Guimarães.