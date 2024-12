No solo es en Costa Rica: Javon East despierta interés en otro equipo de Centroamérica

Deportivo Saprissa dio a conocer hace unos días que el delantero jamaiquino Javon East no continuará en el equipo para el Torneo Clausura 2025 de Costa Rica, luego que el entrenador José Giacone diera a conocer que no entra en sus planes, por lo que tendría que buscar otro destino.

ver también Saprissa quedó atrás: Javon East despertó el interés de otro grande de Costa Rica

East está siendo pretendido por varios equipos del país tico, pero también lo es por otras ligas de Centroamérica, siendo una de ellas la de Guatemala aunque por el momento se desconoce la institución que lo buscaría, aunque en el caso de Municipal y Antigua quedarían descartados porque ya tienen delanteros extranjeros.

Comunicaciones también lo cuenta, por lo que tampoco sería uno de los que intentaría llevarse a East. Además, hay que recordar que en Honduras, Olimpia y Motagua buscarán reforzarse tras disputar la final, siendo las águilas las que tendrían más opciones para llegar de la mejor manera a la Copa de Campeones de la Concacaf.

¿Qué equipo de Costa Rica quiere a Javon East?

El periodista Ferlín Fuentes, de La Nación, reveló a través de “X” que el Club Sport Herediano, ni lento ni perezoso, preguntó por Javon East ni bien trascendió que no seguiría en Saprissa.

“Me llama la atención qué pasaría con Marcel Hernández y/o el ‘Tepa’ González“, se preguntó Fuentes. Recordemos que ambos delanteros han sido piezas clave para Jafet Soto este semestre.

ver también "Malos momentos": Javon East lo dice todo en su despedida de Saprissa

Javon East rompió el silencio tras su salida de Saprissa

Javon East reveló que José Giacone le comunicó que no seguiría “justo cuando estaba listo para salir del estadio después de la final contra Herediano. El entrenador me dijo algo sobre no continuar, y yo tuve que retroceder para hablar con el director deportivo (Sergio Gila) al respecto“.

Publicidad