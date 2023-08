"No me dejo llevar por los halagos": Leo Menjívar busca tener los pies sobre la tierra

Luego de haberse confirmado que fichará para Alajuelense, Leonardo Menjívar llegó ayer por la noche a tierras costarricenses. El juvenil de El Salvador se sumará a los entrenamientos con el primer equipo y ya habló a la prensa sobre todo lo que se está diciendo sobre él.

En sus primeras palabras con los periodistas, Leo destacó su felicidad de poder haber fichado por la Liga. Además, se refirió a la situación de su ex club, Chalatenango, y los derechos de formación que casi complican su llegada.

“Estoy muy contento por formar parte de esta institución como lo es Alajuelense, estoy muy entusiasmado por pertenecer a este gran equipo, listo para estar a las órdenes del nuevo cuerpo técnico y tener mis primeros minutos”, declaró Leonardo Menjívar sobre sus sentimiento para fichar con la Liga.

Y luego, agregó mencionando a su ex equipo : “Hubo unos problemas al negociar los derechos de formación con el equipo del Chalatenango en El Salvador, pero estoy contento porque se resolvió todo y ahora estoy aquí muy feliz”.

Para finalizar, se refirió a lo que se viene diciendo de sus capacidad en estos últimos días: “No me dejo llevar por los halagos que me tira la gente. Estoy concentrado en lo mío, no me dejó llevar por los halagos que me tira la gente”.