El futbolista salvadoreño, Leonardo Menjívar, confirmó en una entrevista para El Gráfico de El Salvador que se convertirá en jugador de Liga Deportiva Alajuelense a partir de este Torneo de Apertura 2023. Con tan solo 21 años de edad, el jugador salvadoreño estaría por vestir la camiseta de uno de los equipos más grandes de Centroamérica. A continuación repasaremos los detalles de cómo iría esta operación.

Es importante recordar que Menjívar fue agente libre luego del descenso administrativo del AD Chalatenango y la posterior liberación de jugadores estuvo toda la semana en una prueba a la que fue invitado por el equipo costarricense y habría recibido la aprobación del entrenador Andrés Carevic.

Declaraciones de Leonardo Menjívar

“Alajuelense negoció con el equipo AD Chalatenango, llegaron a un acuerdo y pues allí ellos sabrán, ellos solucionaron eso. El equipo pagó. Sé que es un reto nuevo para mí bastante importante. Voy a salir por primera vez del país y lo más importante va a ser demostrar mis características de juego, mantenerme allí, hacer las cosas de la mejor manera y abrirme un puesto en el equipo“, aseveró Leonardo Menjívar.

“No me puedo quejar de nada, me recibieron de una gran manera. Todos fueron amables, todos me acogieron muy bien, igual el capitán, Celso Borges, Joel Campbell, muy buena gente conmigo y el cuerpo técnico también. Es una gran institución, la historia de ellos habla por sí sola, es un club con todas las instalaciones necesarias para crecer futbolísticamente”, sentenció Menjívar.

Un paso importante en la carrera de Leonardo Menjívar ya que no solo llega a un grande de Centroamérica, sino que además tendrá la posibilidad de tener experiencia que sume también para la Selección de El Salvador para los objetivos que hay a corto y largo plazo.