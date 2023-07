"No ha podido encontrar un sistema": Bryan Ruiz volvió a criticar a Luis Fernando Suárez

Hace una semana, Bryan Ruiz habló sobre la actualidad de la Selección de Costa Rica y esto no le cayó muy bien a Luis Fernando Suárez. El entrenador colombiano no lo atacó directamente a su ex dirigido, pero sí puso su opinión a la altura de cualquier otro aficionado.

Sin importarle esto, el exfutbolista volvió a analizar a la Sele y fue muy duro: “Lo que pasa es que después del Mundial, el profesor no ha podido encontrar un sistema claro. Creo que él entendió en ese momento que Costa Rica se sentía más cómodo jugando línea de cinco, pero en los partidos antes de la Copa no le resultó y en el medio tiempo hizo cambios las dos veces a línea de cuatro, con lo cual la Selección se vio mejor”.

Y agregó en su entrevista con TUDN: “Al final, va a ser el técnico Luis Fernando Suárez el que tome esa decisión, pero yo veo a Costa Rica haciendo un juego más replegado, poniendo a México en una posición de no darle espacios para poder crear muchas opciones de goles, esperarlo un poco por ahí. Y después, sí en la contra y ya en un juego de progresión, intentar sacarle ventaja”.

Luego, se puso a analizar el encuentro del sábado: “Yo creo que México sigue siendo favorito en este partido ante Costa Rica. Si bien es cierto México está en crisis, Costa Rica no está en su mejor momento. Yo te aceptaría que Costa Rica sería favorito si México estuviera en una crisis y Costa Rica estuviera en su mejor momento”.

Para finalizar cerró: “Creo que eso sí ha sido una crisis que ha costado para Costa Rica, así como para otras selecciones. El mismo Honduras la ha sufrido. Yo creo que sobre la crisis del cambio generacional sí hay, estamos intentando tratarla, pero sí existe”.