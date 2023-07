En la previa al duelo definitorio contra Martinica, estalló la polémica entre Luis Fernando Suárez y Bryan Ruiz. El ex futbolista de la Selección de Costa Rica analizó la actualidad del combinado nacional y al entrenador colombiano no le gustó mucho.

“La Selección en este momento no tiene una idea de juego clara y eso es lo que más me preocupa”, fue el comentario sobre el presente de la Sele que lanzó el ex Alajuelense en la entrevista que dio en el programa Misión Fútbol de Verano de la cadena TUDN.

A Luis Fernando Suárez le consultaron por este dicho y le lanzó una indirecta a Ruiz: “Me parece que todo el mundo tiene el derecho de decir lo que tenga que decir, y yo tengo el deber de respetarlo, como cualquier otro comentario de un aficionado. Yo respeto los comentarios de cualquiera”.

Más allá de que dijo que respetaba su respuesta, el haber puesto su comentario al mismo nivel que el de un aficionado fue un dardo que le lanzó. Decidió no tomar como relevante su largo paso por la Selección de Costa Rica y su experiencia en estas competiciones. Otro frente conflictivo abierto para el entrenador sudamericano.

Para finalizar, Suárez dio su análisis de la Sele: “Ha sido una constante en Costa Rica porque siempre se han vivido proyectos críticos. Hemos buscado la forma de un nuevo modelo de juego, con nuevos jugadores, y se piensa en trabajar con muchachos más jóvenes, y el riesgo que eso implica. Es normal dentro de lo que es ser entrenador de Selección. Yo no recuerdo que viviera una cosa diferente en otra selección, como cuando fui de Ecuador y Honduras”.