Keylor Navas revela su proyecto a futuro

Si hay algo que está completamente sin definir es que pasará con la carrera de Keylor Navas en los próximos meses. El futbolista está desde mitad de año sin club, no avanzó por ninguna propuesta y se quedó viviendo en su tierra natal.

El guardameta estuvo entrenando con Saprissa y la Selección de Costa Rica para no estar tan fuera de estado, pero no parece tener un destino asegurado. En sus redes sociales, el ex PSG mostró que sus proyectos están muy lejos del fútbol.

¿Cuáles son los proyectos a futuro de Keylor Navas?

Mediante a sus redes sociales, Keylor Navas mostró los proyectos que tiene preparados su Fundación, Tiempos de Esperanza, para el 2025. La idea es dar ayuda a niños de distintos países.

Hay obras en Guinea Bissau, Costa Rica, Indonesia y Mozambique. La idea es poder estar dando agua y comida a pueblos de estos países que se encuentran en situaciones muy marginales y necesitan de esta ayuda para mejorar su calidad de vida.

La publicación de Keylor Navas en sus redes sociales.

Keylor Navas muy alejado del fútbol

Desde que se terminó su contrato con el PSG , Keylor Navas se enfocó mucho en su fundación . Su cabeza parece estar apuntada casi exclusivamente a poder seguir ayudando a los que lo necesitan y queriendo traspasar las fronteras.

Ya mostró la entregada de computadoras a jóvenes ticos y ahora quiere ir más allá dando agua, comida y casas a personas de diferentes partes del mundo. Un gran gesto de un futbolista que parece que tiene a la filantropía como su principal objetivo.