"Me interesa": el plan de Jafet Soto para recuperar a Jefferson Brenes que Saprissa no puede impedir

Jefferson Brenes está viviendo un momento particular. Pasó de ser una de las figuras de Saprissa a no jugar durante los últimos partidos, lo que llevó a pensar en un problema de vestuario con Vladimir Quesada.

Así y todo, en medio de la crisis que atraviesan los morados, el mediocampista igual fue citado por Claudio Vivas para la Selección de Costa Rica y probablemente sea titular ya que en la doble fecha anterior de la Liga de Naciones Concacaf, se erigió como una de las figuras del equipo.

Sin embargo ahora Brenes es noticia pero por otro tema: su posible regreso a Herediano, algo en lo que Jafet Soto piensa y para lo que tiene un plan: ya sabe cuándo intentará dar el golpe para intentar repatriarlo.

Qué dijo Jafet Soto sobre el regreso de Jefferson Brenes a Herediano

“Ahorita estoy enfocado en terminar un par de movimientos. Jefferson es un gran jugador, salió de aquí, pero no con mi aval, y lo hizo relativamente fácil”, se lamentó el entrenador, gerente deportivo y presidente de Herediano.

“En este momento tiene contrato con Saprissa, que finaliza en mayo, y por reglamento, Saprissa es el único equipo que puede ofrecerle un nuevo contrato. Por lo tanto, no puedo decir si me interesa o no debido a este tema reglamentario”, explicó Jafet Soto y reveló cuál es su idea.

Brenes es uno de los mejores jugadores y Saprissa no quiere perderlo. (Saprissa)

“En enero podría decir que sí me interesa, pero ahora no puedo afirmarlo”, reveló Jafet, que sabe que no se trata de un fichaje sencillo pero igual gastará su bala de plata para conseguirlo.

El pasado de Jefferson Brenes en Herediano

El mediocampista jugó ininterrumpidamente en el conjunto florense desde junio del 2020 hasta julio del 2023. En ese tiempo, sumados otros pasos que tuvo por el club tras préstamos desde Limón FC, Brenes disputó 117 partidos con la camiseta de Herediano en los que convirtió 15 goles y dio ocho asistencias.

Además, claro, ganó tres títulos: las Supercopas 2020 y 2022 y el Apertura 2021.